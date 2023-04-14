الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس "الدوما الروسى": أوكرانيا ساحة تجارب لواشنطن وحلف الناتو

رئيس الدوما الروسي
رئيس الدوما الروسي

وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، أوكرانيا بـ"ساحة تجارب للأسلحة بما فيها البيولوجية"، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي على "تليجرام": "من الواضح تمامًا أنه بالنسبة لواشنطن وحلف الناتو لا تعتبر أوكرانيا إلا ساحة لتجريب الأسلحة بما فيها البيولوجية والتدريب على استخدام أساليب حرب جديدة".

- سكان أوروبا والولايات المتحدة يدعمون بشكل أقل سياسة رؤساء دولهم التي تهدف إلى دعم كييف

وأوضح رئيس الدوما الروسي أن سكان أوروبا والولايات المتحدة يدعمون بشكل أقل سياسة رؤساء دولهم التي تهدف إلى دعم كييف، لافتًا إلى أن عدم الموافقة على هذه السياسة بلغت في الولايات المتحدة 43% وفي بريطانيا 65% وفي ألمانيا 70% وفي فرنسا 80%، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

ولفت "فولودين" إلى أن واشنطن وبروكسل تقولان لسكان أوروبا والولايات المتحدة إن معظم الأموال المخصصة لأوكرانيا تبقى في دولها وأنه سيتعين على كييف إعادة هذه الأموال مع الفائدة. 

كما أعرب عن اعتقاده بأن زعماء الدول الغربية يحاولون الحفاظ على سلطتهم، قائلًا: "يحاول بايدن وماكرون وشولتس الحفاظ على سلطتهم وإغراق مواطنيهم في مشاكل ضخمة بدون التفكير في شعب أوكرانيا واقتصادها".

الكرملين: قوات العملية العسكرية فى أوكرانيا تشارك باحتفالات عيد النصر فى موسكو

من جانب آخر، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لا يستبعد مشاركة جنود من قوات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في موكب "النصر" في الساحة الحمراء في موسكو خلال الاحتفالات التي تجريها البلاد في التاسع من مايو المقبل.

وقال بيسكوف، في تصريحات، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية الخميس، إنه "من الممكن أن يشارك جنود من قوات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في العرض العسكري (باحتفالات عيد النصر)، لكنه من المبكر إعطاء تفاصيل حول هذا الموضوع".

ولم يحدد المتحدث باسم الكرملين القادة الأجانب الذين يمكن أن يأتوا إلى موسكو لحضور الاحتفالات، مشيرًا إلى أن الاستعدادات جارية للحدث، قائلًا: "سنقدم تقريرًا في الوقت المناسب، ولا يزال من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

الدوما الروسي أوكرانيا ساحة تجارب حلف الناتو واشنطن

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