الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قطار انتصارات وادى دجلة يواصل انطلاقه ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر

يواصل أبطال أندية وادى دجلة، تحقيق أداء إيجابي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش (رجال وسيدات)، المقامة في مدينة برمنجهام، وتأهل 4 لاعبين إلى الدورين الربع ونصف النهائي للبطولة ليقتربوا من حسم اللقب، وتعزيز ريادة "وادى دجلة" للعبة الاسكواش محليًا وعالميًا.

وفي منافسات الرجال، صعد لاعب أندية وادى دجلة، علي فرج، المصنف الخامس عالميًا، إلى الدور النصف النهائي لبطولة بريطانيا المفتوحة بعد فوزه على طارق مؤمن، المصنف السابع عالميًا، بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-6) (7-11)(11-8) (11-8) في مباراة استغرقت 57 دقيقة، وفي نفس الدور سيلعب الدجلاوي مازن هشام، المصنف التاسع عالميًا، بعد تغلبه على كريم عبد الجواد، المصنف الـ15 عالميًا، بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (6-11)(11-9)(14-12)(11-6) في مباراة استغرقت 63 دقيقة.

وفي منافسات السيدات، حجزت لاعبة أندية وادى دجلة هانيا الحمامي، المصنفة الثانية عالميًا، تذكرة الصعود إلى الدور الربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، بعد تغلبها على منافستها الويلزية إيميلي وايت لوك، المصنفة الـ20 عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-4) (11-4) في مباراة استغرقت 30 دقيقة.

وتأهلت الدجلاوية نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، إلى الدور النصف نهائي عقب فوزها على الإنجليزية سارة جان بيري، المصنفة الـ 8 عالميًا، (3-0) بواقع نقاط (11-5) (11-4) (11-6) في مباراة استغرقت 34 دقيقة.

وانطلقت بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش يوم 9 أبريل الجاري، وتستمر المنافسات حتى يوم 16 من أبريل الجاري بمدينة برمنجهام بمشاركة 9 لاعبين من أندية وادى دجلة وهم علي فرج، ويوسف إبراهيم، ومازن هشام، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، بمجموع جوائز 179 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتعتبر إحدى البطولات البلاتينية للإسكواش.

الاسكواش الدور الربع النهائي المفتوحة للإسكواش المنافسات بريطانيا هانيا الحمامي طارق مؤمن

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قطار انتصارات وادى دجلة يواصل انطلاقه ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

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