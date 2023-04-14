الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفنان مجدى بدر يكشف مفاجآت فى كواليس مسلسل "جعفر العمدة"

الفنان مجدي بدر
الفنان مجدي بدر

كشف الفنان مجدي بدر كواليس دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، وذلك بعد وفاة الشخصية التي يجسدها في المسلسل وهي شخصية "بلال شامة" في الحلقة 22 من المسلسل، قائلاً: "إن دوره  لم ينته بعد،  رغم وفاة الشخصية، إذ أن هناك العديد من المشاهد التي ستجمعه بالفنان محمد رمضان على طريقة «الفلاش باك».

وأضاف الفنان مجدي بدر، خلال لقاءه ببرنامج التاسعة الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية: "أخرجت دور الشر بداخلي بعد الحوار مع المخرج محمد سامي، والبروفات كانت سر الأداء الرائع لكل فريق العمل، محمد سامي يقدر يضيف بابتسامته حاجات كتير".

وتابع. "لم نضطر لإعادة  أي مشهد لأن المخرج محمد سامي يدخل الممثل في أحسن حالاته".

وعن العمل مع محمد رمضان بعد 11 عاما في فيلم "عبده موتة"، قال: “التعامل مع محمد رمضان الآن مختلف، لم يكن لي احتكاك معه هذه المرة بناء على تعليمات محمد سامي للحفاظ على مشاعري في المشاهد، وقال لي: ”خليك عارف إنه لو قابلك هيقتلك".

وأكد أن محمد رمصان  فنان محترف، معقبًا: "بيضرب ومبيضربش، وبعد مشهد ضربي مقالش ولا كلمة، حضني جدا، ودا أحسن تعبير من رمضان، وأقول له المرة اللي جاية مش هخطف ابنك".

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