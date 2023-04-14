الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التعادل السلبي يحسم مباراة المصري البورسعيدي والمقاولون العرب في الدوري

المصري والمقاولون
المصري والمقاولون العرب

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي والمقاولون العرب، التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق المقاولون العرب الأخطر في الشوط الأول بـ 3 فرص محققة بينما أتيحت فرصة واحدة فقط لفريق المصري.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء لاعبي المصري، لكنهم فشلوا في زيارة شباك محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب الذي دافع عن مرماه ببسالة ليحرم الفريق البورسعيدي من التسجيل.

وارتفع رصيد المقاولون العرب عند 35 نقطة في المركز السادس بينما رفع المصري رصيده عند 35 نقطة في المركز السابع.

المصرى البورسعيدى المقاولون العرب الدورى المصرى تعادل سلبي

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