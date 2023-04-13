حسام عبد المجيد أفضل لاعب في مباراة الزمالك والحرس

حصل حسام عبد المجيد، مدافع فريق الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأبيض أمام حرس الحدود التي أقيمت اليوم.

وتغلب الزمالك على حرس الحدود بثلاثية نظيفة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليا على حرس الحدود بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول المسابقة، في حين توقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة يحتل بهم المركز الأخير.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي " الونش" وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداي وأحمد سيد "زيزو" و ناصر منسي و مصطفى شلبي.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين بحثا عن تسجيل هدف مبكر، وسنحت أول فرصة للزمالك في الدقيقة الرابعة من تسديدة لإبراهيما نداي من داخل منطقة جزاء حرس الحدود تصدى لها حارس المرمى بسهولة، واعتمد أصحاب الأرض على الضغط المتقدم على لاعبي الأبيض.

وتوالت محاولات الزمالك لتسجيل هدف التقدم، ونجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الأول للأبيض في الدقيقة الرابعة عشرة من ضربة مزدوجة سكنت على يسار الحارس بعدما تلقى عرضة من إبراهيما نداي حولها في المرمى.

وكثف لاعبو حرس الحدود محاولاتهم لتعديل النتيجة، في حين سعى الأبيض لتعزيز التقدم، وفي الدقيقة 25 سنحت أول فرصة لحرس الحدود من تسديدة قوية لمحمد رضا حولها حسام عبد المجيد لركنية.

وفي الدقيقة 34 سنحت فرصة لحرس الحدود من رأسية محمود بن والي ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الزمالك، وكثف أصحاب الأرض محاولاتهم لتعديل النتيجة في الوقت المتبقي، وأهدر الأبيض فرصة في الدقيقة 43 من تسديدة لنداي تصدى لها حارس المرمى قبل أن ترتد لناصر منسي ليسددها في القائم، قبل أن يحرز حسام عبد المجيد الهدف الثاني للضيوف من رأسية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بحاتم سكر بدلا من أحمد فتوح، وكثف لاعبو حرس الحدود محاولاتهم الهجومية لتقليص الفارق، وفي الدقيقة 53 تألق محمد صبحي حارس الزمالك وتصدى لفرصة محققة من وجيه عبد الحكيم من داخل منطقة الجزاء.

وسنحت فرصة لإبراهيما نداي في الدقيقة 66 من انفراد بالمرمى ولكنه تأخر في تسديد الكرة مما منح الفرصة لدفاع حرس الحدود لتشتيت الكرة، ودفع الجهاز الفني للزمالك بسيف فاروق جعفر بدلا من إبراهيما نداي.

وفي الدقيقة 76 دفع الجهاز الفني للزمالك بيوسف أسامة نبيه بدلا من مصطفى شلبي الذي تعرض للإصابة، وأهدر ناصر منسي فرصة للأبيض في الدقيقة 83 من رأسية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد بلحاج في الدقيقة 85 بدلا من ناصر منسي، وحاول أصحاب الأرض تقليص الفارق في الدقائق المتبقية لكن البديل بلحاج أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 91 لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية دون رد