الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إشبيلية يخطف تعادلاً قاتلاً من مان يونايتد بالدوري الأوروبي

يوسف النصيري
يوسف النصيري

فرض فريق إشبيلية الإسباني تعادلًا إيجابيًا على مضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بهدفين لكل منهما.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وفرض مانشستر يونايتد استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما كان الطرف الأكثر هجومًا وفعالية على المرمى خلال أحداث الشوط، بينما جاء الأداء الهجومي لإشبيلية ضعيفًا.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد تسجيل هدف مبكر لتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب، بينما اعتمد إشبيلية على غلق مساحاته الدفاعية.

وسجل مارسيل سابيتزر هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 15 بصناعة من زميله برونو فيرنانديز.

وضغط لاعبو يونايتد لتسجيل الهدف الثاني وتوسيع الفارق، وسجله سابيتزر في الدقيقة 21 بصناعة مارسيال.

واستمرت المحاولات الهجومية لتسجيل الهدف الثالث وقتل المباراة من الشوط الأول.

وبعد الهدف الثاني، تقدم لاعبو إشبيلية للهجوم لمحاولة تسجيل هدف تقليص الفارق ولكن لم تنجح محاولاتهم في تهديد مرمى مانشستر يونايتد خلال الشوط.

فيما استمر الأداء الهجومي لمانشستر يونايتد لتسجيل الهدف الثالث وإنهاء المباراة من الشوط الأول.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد 5 كرات على المرمى من 8 محاولات، بينما لم تهدد أي من محاولات إشبيلية الأربعة مرمى يونايتد طوال الشوط، وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع مثلهما.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 57% مقابل 43% لفريق إشبيلية.

واستمر استحواذ لاعبي مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين.

وحاول لاعبو إشبيلية الوصول لمرمى مانشستر يونايتد وتسجيل هدف تقليص الفارق للعمل على العودة في نتيجة المباراة أو على الأقل الاحتفاظ بحظوظهم في مباراة الإيابن، بينما حاول لاعبو يونايتد تسجيل الهدف الثالث وقتل المباراة، لكن أغلب المحاولات الهجومية لم تنجح في تهديد المرمى.

وسجل خيسوس نافاس الهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة 84.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي إشبيلية في الدقائق التالية من عمر المباراة لتسجيل هدف التعادل.

وسجل هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 53% مقابل 47% لفريق إشبيلية.

مانشستر يونايتد اشبيلية مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية الدوري الاوروبي يوروبا ليج

الأكثر قراءة

«اختطاف وتعذيب».. تفاصيل التعدى على شاب فى صحراء مطروح

مصرع طفل رضيع فى حريق شقة بالمنوفية

الكبير أوي 7 الحلقة الـ22.. السلكاوي يخسر الرهان أمام فريق المزاريطة

"ستهم".. نقاد وحقوقيون يشيدون بتقديم تجارب ملهمة للمرأة المصرية المكافحة

مصرع سيدة أثناء عبورها مزلقان قطار بالمنيا

أحمد أمين لـ«الدستور»: الضحك لوحده رسالة.. والسعادة قرار شخصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح