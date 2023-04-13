إشبيلية يخطف تعادلاً قاتلاً من مان يونايتد بالدوري الأوروبي

فرض فريق إشبيلية الإسباني تعادلًا إيجابيًا على مضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بهدفين لكل منهما.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وفرض مانشستر يونايتد استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما كان الطرف الأكثر هجومًا وفعالية على المرمى خلال أحداث الشوط، بينما جاء الأداء الهجومي لإشبيلية ضعيفًا.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد تسجيل هدف مبكر لتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب، بينما اعتمد إشبيلية على غلق مساحاته الدفاعية.

وسجل مارسيل سابيتزر هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 15 بصناعة من زميله برونو فيرنانديز.

وضغط لاعبو يونايتد لتسجيل الهدف الثاني وتوسيع الفارق، وسجله سابيتزر في الدقيقة 21 بصناعة مارسيال.

واستمرت المحاولات الهجومية لتسجيل الهدف الثالث وقتل المباراة من الشوط الأول.

وبعد الهدف الثاني، تقدم لاعبو إشبيلية للهجوم لمحاولة تسجيل هدف تقليص الفارق ولكن لم تنجح محاولاتهم في تهديد مرمى مانشستر يونايتد خلال الشوط.

فيما استمر الأداء الهجومي لمانشستر يونايتد لتسجيل الهدف الثالث وإنهاء المباراة من الشوط الأول.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد 5 كرات على المرمى من 8 محاولات، بينما لم تهدد أي من محاولات إشبيلية الأربعة مرمى يونايتد طوال الشوط، وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع مثلهما.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 57% مقابل 43% لفريق إشبيلية.

واستمر استحواذ لاعبي مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين.

وحاول لاعبو إشبيلية الوصول لمرمى مانشستر يونايتد وتسجيل هدف تقليص الفارق للعمل على العودة في نتيجة المباراة أو على الأقل الاحتفاظ بحظوظهم في مباراة الإيابن، بينما حاول لاعبو يونايتد تسجيل الهدف الثالث وقتل المباراة، لكن أغلب المحاولات الهجومية لم تنجح في تهديد المرمى.

وسجل خيسوس نافاس الهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة 84.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي إشبيلية في الدقائق التالية من عمر المباراة لتسجيل هدف التعادل.

وسجل هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 53% مقابل 47% لفريق إشبيلية.