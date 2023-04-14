الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يجتمع مع مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة لمناقشة الفرص الاستثمارية

وزير الرياضة
وزير الرياضة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة هيئة إستاد القاهرة الدولي بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة؛ لاستعراض أبرز ما يتعلق بملف تطوير منشآت الاستاد، في ضوء تحويل هيئة الإستاد لهيئة اقتصادية.

شهد الاجتماع الحديث حول الموارد المالية التي حققتها هيئة إستاد القاهرة خلال  الفترة الماضية جراء استضافة مجموعة من البطولات والأحداث  المختلفة.

أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية إستاد القاهرة الدولي ككيان رياضي كبير، يمتاز بتنوع إنشاءاته التي تخدم جميع الألعاب الرياضية، مشيراً إلى التوجه نحو جعله هيئة اقتصادية كبرى  جنباً إلى جنب مع تطويره بشكل مستمر، لافتاً إلى متابعة مجلس إدارة الهيئة لكافة المُستجدات المتعلقة فى هذا الشأن.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: "اللواء خالد عبد العال ، اللواء أحمد العزازي، الدكتور عبد العزيز هاشم، الدكتور حسين السمري، المهندس عمر بلبع، وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة".

استاد القاهرة هيئة إستاد القاهرة أعضاء مجلس إدارة هيئة إستاد القاهرة محافظ القاهرة الدكتور أشرف صبحي

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