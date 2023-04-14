الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

الذهب
الذهب

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر باعتباره الملاذ الآمن المفضل للمصريين في ظل تراجع الجنية المصري أمام العملات الأجنبية وارتفاعه قيمة الذهب.
 

سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية
 

نعرض لكم في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية في السوق المصري وفق اخر تحديث لأسعار الذهب.
 

سعر جرام الذهب من عيار 24 

بيع 2,594 جنيه 
شراء 2,617 جنيه 

 

سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,378  جنيه 
شراء 2,399 جنيه  

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سعر جرام الذهب من عيار 21

بيع 2,270 جنيه 
شراء 2,290 جنيه 
 

سعر جرام الذهب من عيار 18

بيع 1,946 جنيه 
شراء 1,963 جنيه 

 

سعر جرام الذهب من عيار 14 

بيع 1,513 جنيه 
شراء 1,527 جنيه 
 

سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,297 جنيه 
شراء 1,309 جنيه 
 

سعر الجنيه الذهب 

بيع 18,160 جنيه 
شراء 18,320 جنيه 

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اختلاف المصنعية بين عيار 21 و 18  

المشغولات الذهبية عيار 21 تكون أقل في مصنعيتها عن الذهب عيار 18، كما أنها تتميز بشكل أفضل خاصة إذا كانت مشغولات ذات أوزان مرتفعة قليلًا، لأن الأوزان إذا كانت منخفضة ممكن أن تؤدي إلى هشاشة المشغولات وسهولة ثنيها.
 

عيار 18 لديه مصنعية مرتفعة بكثير عن عيار 21، ولكنه يتميز بأنه أكثر متانة وأكثر تحملًا، كما أنه يتم استخدامه في المشغولات الذهبية التي تحتوي على الكثير من الأشكال.
 

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