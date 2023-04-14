سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر باعتباره الملاذ الآمن المفضل للمصريين في ظل تراجع الجنية المصري أمام العملات الأجنبية وارتفاعه قيمة الذهب.



سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية



نعرض لكم في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية في السوق المصري وفق اخر تحديث لأسعار الذهب.



سعر جرام الذهب من عيار 24

بيع 2,594 جنيه

شراء 2,617 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,378 جنيه

شراء 2,399 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 21

بيع 2,270 جنيه

شراء 2,290 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 18

بيع 1,946 جنيه

شراء 1,963 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,513 جنيه

شراء 1,527 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,297 جنيه

شراء 1,309 جنيه



سعر الجنيه الذهب

بيع 18,160 جنيه

شراء 18,320 جنيه

اختلاف المصنعية بين عيار 21 و 18

المشغولات الذهبية عيار 21 تكون أقل في مصنعيتها عن الذهب عيار 18، كما أنها تتميز بشكل أفضل خاصة إذا كانت مشغولات ذات أوزان مرتفعة قليلًا، لأن الأوزان إذا كانت منخفضة ممكن أن تؤدي إلى هشاشة المشغولات وسهولة ثنيها.



عيار 18 لديه مصنعية مرتفعة بكثير عن عيار 21، ولكنه يتميز بأنه أكثر متانة وأكثر تحملًا، كما أنه يتم استخدامه في المشغولات الذهبية التي تحتوي على الكثير من الأشكال.

