سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية
ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر باعتباره الملاذ الآمن المفضل للمصريين في ظل تراجع الجنية المصري أمام العملات الأجنبية وارتفاعه قيمة الذهب.
سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية
نعرض لكم في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية في السوق المصري وفق اخر تحديث لأسعار الذهب.
سعر جرام الذهب من عيار 24
بيع 2,594 جنيه
شراء 2,617 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,378 جنيه
شراء 2,399 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 21
بيع 2,270 جنيه
شراء 2,290 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 18
بيع 1,946 جنيه
شراء 1,963 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,513 جنيه
شراء 1,527 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,297 جنيه
شراء 1,309 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 18,160 جنيه
شراء 18,320 جنيه
اختلاف المصنعية بين عيار 21 و 18
المشغولات الذهبية عيار 21 تكون أقل في مصنعيتها عن الذهب عيار 18، كما أنها تتميز بشكل أفضل خاصة إذا كانت مشغولات ذات أوزان مرتفعة قليلًا، لأن الأوزان إذا كانت منخفضة ممكن أن تؤدي إلى هشاشة المشغولات وسهولة ثنيها.
عيار 18 لديه مصنعية مرتفعة بكثير عن عيار 21، ولكنه يتميز بأنه أكثر متانة وأكثر تحملًا، كما أنه يتم استخدامه في المشغولات الذهبية التي تحتوي على الكثير من الأشكال.