نقيب المهندسين: المعاهد الهندسية لا تتمتع بالمستوى العلمى اللائق

قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن المعاهد الهندسية تقوم بتخريج أعداد كبيرة سنويًا دون المستوى العلمي اللائق.

وأضاف "النبراوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الأمر هو الدافع الأساسي لتحركنا في ملف التعليم الهندسي، مثمنًا موافقة الجمعية العمومية في ٦ مارس الماضي.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي خلاف أو تقليل من خريجي المعاهد والكليات الخاصة، ولكن الهدف الرئيسي يكمن في ضبط منظومة التعليم الهندسي في مصر.

ولفت أن هذا الأمر سوف يساعد في الحفاظ على المهنة وأعضاء الجمعية العمومية، ويعمل على القضاء على طوابير البطالة المنتشرة بين جموع المهندسين.

وأوضح: "أعطينا مهلة للمعاهد لتوفيق أوضاعها، وضرورة حصولها على اعتماد هيئة ضمان الجودة خلال عامين من تخرج أول دفعة".

وكان قد عقد "النبراوي" لقاءً مفتوحًا، تم التطرق خلاله إلى كافة القضايا المهنية والنقابية، حيث تم فتح باب الحوار والأسئلة والرد على كل استفسارات المهندسين.

وفي كلمته أعرب نقيب المهندسين عن سعادته بوجوده بين مهندسي بني سويف، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع كل مهندسي مصر للتعرف على طلباتهم ومشكلاتهم وآرائهم والاستفادة من مقترحاتهم، ومن هذا المنطلق تأتي زيارته لكل النقابات الفرعية بشكل متواصل على مدار العام.

وأجاب "النبراوي" على أسئلة المهندسين، بينها ما يتعلق بقضية التعليم الهندسي، وكون النقابة هي جهة الاختصاص بشأن تنفيذ القرارات الخاصة بالتعليم الهندسي.

وأوضح "النبراوي"، أن قرارات الجمعية العمومية نافذة منذ صدورها، وأي تعطيل لها غير مقبول، وكافة الطعون التي يتم نظرها لا تُعطل نفاذ هذه القرارات، إذ لا يعطلها إلا صدور حكم قضائي بذلك، أو قرار آخر من جمعية عمومية أخرى تناقش نفس الموضوعات.

وأكد أن قرارات الجمعية العمومية قانونية، والموضوعات التي ناقشتها "الجمعية" كانت مقترحات من المهندسين قاموا بتقديمها في الموعد القانوني.