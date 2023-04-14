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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"كشف مستعجل" الحلقة 7.. سهام يضرب لى لى والثانية تقرر حبسه

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

اتفق يوسف (مصطفى خاطر) والدكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن) على تنفيذ بعض الأعمال الخيرية والتي من ضمنها إنقاذ سيدة من مسكنها ونقلها لمسكن آخر أكثر أمانا، وهي والدة يوسف الذي يريد إنقاذها من مودي الجزاز (محمد لطفي)، وذلك ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل للفنان.

 

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7

وأثناء خروج الدكتور سهام ومعه يوسف من منزله أخذ سهام مفتاح شقة المريوطية، وهو الأمر الذي شاهدته لي لي زوجته (إلهام وجدي)، ما جعلها تتساءل عن سبب أخذه للمفاتيح وانصرافه قبل حضور عيد ميلاد، واحتد الحديث بينهما وتدخلت والدة الدكتور سهام في الحديث ما جعل الحوار يزداد حده بين الثلاثي، لينتهي الأمر بضرب الدكتور سهام لزوجته لي لي، وهو ما أدى لانفعالها بشكل كبير وقامت بكسر الطبق الذي كانت تحمله ما تسبب لها في جرح عميق بيدها.

 

لم تكتفِ لي لي بما حدث بل توجهت للقسم ومعها كافة أفراد الأسرة، واتهمت زوجها الدكتور سهام بالتعدي عليها بالضرب وأنه هو ما تسبب لها في جرح يدها، وحاول كل أفراد الأسرة تهدئه الأمور بينهما لكن دون جدوى، لينتهي الأمر بدخول سهام ويوسف للحجز سويا وقضاء ليلة كاملة فيها.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7.. علياء تفتح صفحة جديدة مع يوسف

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

 

تدور أحداث مسلسل “كشف مستعجل” في إطار لايت كوميدي،  حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفى خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توتة) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

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مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7.. يوسف يستعين بالدكتور سهام لإنقاذ والدته

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