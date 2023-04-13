مسلسل حرب الحلقة 2.. القبض على عنصرين إرهابيين يحملان متفجرات في أكياس سوداء

عرضت الحلقة الثانية من مسلسل حرب، اجتماع الضابطان "عمر"، الذي يقوم بدوره محمد فراج، والضابط "شريف"، الذي يقوم بدوره أحمد سعيد عبدالغني، وكانا يتفقان على كيفية الوصول إلى المتفجرات التي من المتوقع تفجيرها في عدد من الأماكن.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 2

ويخرج الضابط "عمر" أمام قسم الشرطة، ويظهر أمامه شابين يحملان أكياس سوداء، واللحية على وجههما، فشك فيهما، فأسرع نحوهما جريًا حتى نجح في إيقافهما، وقال: "على ركبكم"، حتى توقف الشابين ورضخا لأمره، واستولى على الأكياس التي كانت بحوزتهما، ووجد فيها عبوات متفجرة.

وقام "عمر" بتسليم المتفجرات، وأخبر الضابط "شريف" أنه تمكن من القبض عليهما قبل تفعيل أي عبوة من التي يحملوها معهم، والضابط "شريف" يشكره لكنه يخبره أنه تبقى عبوة ثالثة يجب العثور عليها قبل تفعيلها، فانطلقا سويًا لتمشيط محيط قسم الشرطة.

العثور على العبوة الثالثة أسفل نافذة الحجر

وخلال بحثهما، وجدا العبوة الثالثة أسفل نافذة الحجز، وعثرا عليها قبل الانفجار بـ40 ثانية، وأمسكها الضابط "عمر" وألقى بها في أقرب بالوعة حتى لا تنفجر في أحد، وأحدثت العبوة انفجارًا مدويًا، أدت لتطاير غطاء البالوعة عاليًا.

يذكر أنه في الحلقة السابقة، ذهب الضابط "عمر" لقسم الشرطة للتحقيق مع أحد الأشخاص الذين أبلغوا عن سماعه لصوت انفجار في عمارته، فيتجه مع "عمر" إلى العمارة حيث الشقة التي كانت محل الشك، وبعد التفتيش يجد آثار دماء وعلى الطاولة "راديو" تم تشغيله على إحدى قنوات الأغاني الشعبية، وتدخل بعدها البحوث الجنائية للكشف عن البصمات، ومن ثم يأخذ صور هوية من يستأجرون تلك الشقة، ثم ذهب إلى أقرب مستشفى وسأل أحد موظفي الاستقبال ليسأله عن صور البطاقات الخاصة بمستأجري الشقة، ليؤكد له أن أحدهم دخل الطوارئ.

ويجسد الفنان أحمد السقا شخصية الإرهابي "الظافر"، الذي يقدم فروض الولاء والطاعة لأمير الجماعة الإرهابية ويبايعه، كما يعمل على تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية داخل القاهرة خلال عام 2015، ونتيجة لذلك يدخل في صراعات كبيرة مع الدولة، ورجال الأمن، أما محمد فراج يقوم بدور الضابط "عمر"، وهو ضابط أمن وطني يطارد هذا الإرهابي وباقي أفراد الجماعة الإرهابية ويكشف مخططاتهم ويتتبعها من خلال بعض الثغرات.