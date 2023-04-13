الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات الكيماويات بمنطقة بياض العرب الصناعي، للذكور فقط.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، 10 مهندسين ميكانيكا، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 25 إلى 30 سنة، ويفضل أن يكون لديه خبرة.

كما تطلب الشركة، 10 مهندسين كهرباء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة من خريجي هندسة، قسم كهرباء، وأن يتراوح عمره من 25 إلى 30 سنة، ويفضل أن يكون لديه خبرة خمس سنوات.

وتحتاج الشركة أيضا، 15 مراقب إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يتراوح عمره من 20 إلى 30 سنة، ويفضل أن يكون لديه خبرة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية.

فرص عمل القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف مهندسين ميكانيكا مهندسين كهرباء مراقب إنتاج

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