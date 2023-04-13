« فصيلة ورشيدة» تتصدران أمسيات القومي للمرأة في بني سويف

شهدت أمسيات المجلس القومي للمرأة في بني سويف والتي استأنفها المجلس هذا العام، خلال شهر رمضان الكريم تصدر العرائس المتحركة «فصيلة ورشيدة» حيث يتم من خلالهما تناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث يتم صياغتها بأسلوب مبسط، لتنطلق على لسان الأراجوز وفضيلة ورشيدة، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور.

وتشهد تلك الأمسيات إقبال كبير من السيدات والأطفال والذين حرصوا على حضور تلك الأمسيات والتي يتم إطلاقها في قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي ناصر وببا خلال شهر رمضان الكريم تحت عنوان «أمسيات الأسرة المصرية »، وذلك ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك حرصًا من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن الأمسيات الرمضانية بدأت خلال الفترة من 29 مارس الماضي وحتى 17 أبريل الجاري، والتي تهدف إلى تقديم رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال عروض وأنشطة مختلفة: حيث سيتم عقد تلك الأمسيات أيام ( السبت، الإثنين، الأربعاء من كل أسبوع)، حيث بدأت الأربعاء 29 مارس بقرية بني زايد، والسبت أول أبريل بقرية دلاص، وصفط راشين يوم 3 أبريل، وبهبشين يوم 5 أبريل، وطوه اليوم السبت 8 أبريل، وغياضة الغربية يوم 12 أبريل، وأشمنت يوم 15 أبريل، وطحا البيشة يوم 17 أبريل.

وأوضحت «نرمين» أن الأمسيات تشمل أيضاً على أغاني وطنية، وعلى هامش العروض، يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتقديم التيسيرات اللازمة لاستئناف الأمسيات الرمضانية، ضمن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار"، والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

