الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يعلن رفع حالة الاستعداد لاحتفالات «عيد القيامة وشم النسيم»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، ولجميع أبناء المحافظة بمناسبة الإحتفال بأعياد القيامة المجيدة وشم النسيم، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن تظل روح المحبة والتسامح والأخوة تسود وطننا الحبيب.

وأكد المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع حلول عيدي «القيامة المجيد، وشم النسيم»، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجهًا بإلغاء كافة الإجازات والراحات للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء؛ خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

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تجميل الحدائق ومحيط الكنائس

ووجه «الشريف» رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة اشغالات الطريق التي تعيق حركة المرور والمارة، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة ، مشددًا على التنسيق مع شركة نهضة مصر والرصد البيئي وغرفة العمليات لرفع المخلفات والقمامة والصناديق الخاصة بالقمامة ونظافة وتجميل محيط الكنائس.

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وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق المركزية بتكثيف أعمال تقليم الأشجار ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وتجميل الحدائق العامة، وفتحها أمام المواطنين، وكذا عمل الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة وتغيير اللمبات غير المضاءة لإضفاء البهجة والسرور على المواطنين خلال عيد الميلاد المجيد وشم النسيم.

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غرفة عمليات على مدار 24ساعة

وأكد على أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار ال 24 ساعة وذلك لتلقى أي بلاغات من المواطنين ، مشيرًا إلى أهمية  متابعة مواقف السيارات، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص)، لعدم استغلال المواطنين، مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقًا للقانون.

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رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات

هذا وقد وجه محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع  وكيل وزارة الصحة لرفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات مديرية الصحة والتنسيق مع مستشفيات الجامعة، ومرفق الإسعاف للتأكيد على أماكن التمركز بأنحاء المدينة، تزامنا مع إحتفالات أعياد الميلاد المجيد وشم النسيم. لافتًا إلى أن رفع حالة الاستعداد تشمل زيادة أعداد الأطقم المناوبة من الأطباء والتمريض خاصة فى أقسام الطوارئ والعناية المركزة، كما يشمل تأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات.


توافر جميع السلع الغذائية خلال الأعياد

وأكد الشريف على وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الأغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.
 

الاخوة المسيحيين أعياد القيامة المجيد وشم النسيم رفع درجة الاستعداد القصوى تجميل الحدائق ومحيط الكنائس الإسكندرية

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