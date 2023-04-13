بيان أمريكي أوروبي مشترك: التصعيد يهدد بعرقلة المفاوضات لتشكيل حكومة السودان الانتقالية

أعربت الولايات المتحدة واوربا، اليوم الخميس، عن قلقها من التصعيد بالسودان الذي يهدد بعرقلة المفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية.

وناشد البيان المشترك، العسكريين والمدنيين في السودان باتخاذ خطوات للحد من التوترات، مؤكدًة أن التصعيد بالسودان يهدد بعرقلة المفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية، وفق وكالة الانباء السودانية.

آخر تطورات الاوضاع في السودان



وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، آخر تطورات الأوضاع في السودان، بعد الخلاف الذي دار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن قوات الدعم السريع، أصدرت بيانا قبل بيان الجيش السوداني، تؤكد فيه التنسيق مع قوات الجيش السوداني المسلحة، وذكرت في بيانها أنها قوات قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها".

وأضاف: " قوات الدعم السريع، أكدت بأنها تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب والمخدرات والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت".

وتابع البيان أكد أن جود قوات الدعم السريع، بالولاية الشمالية، وفي مدينة مروي على وجهة التحديد، يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها، التي تمتد حتى الصحراء".

وأوضح أن قوات الدعم السريع في السودان، دعت جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء المعلومات الكاذبة، التي تهدف إلى إشاعة الفتنة، وتقويض أمن واستقرار الوطن".