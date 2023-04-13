الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس القابضة المعدنية : ندرس منطقتي شرق التفريعة المثلث الذهبي لإنشاء مصنع الألومنيوم الجديد

المهندس محمد السعداوي
المهندس محمد السعداوي

قال المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية إن المصنع الجديد تبلغ طاقته  600 ألف طن.

وأضاف خلال حفل إفطار وزارة قطاع الأعمال العام الصحفي الوزارة ورؤساء الشركات القابضة أن هناك أكثر من طريق للحصول على التمويل اللازم.

وأوضح أنه من المقرر أن نوصل الاتفاقية مع أحد الشركاء مشيرًا إلى أن استثمارات المشروع تبلغ 2.7 مليار دولار.

وأشار إلى أن المنطقة التي سيتم إنشاء المشروع بها هي المثلث الذهبي وشرق التفريعة وندر س مع الشركاء أفضل مكان.

وأوضح أنه من المقرر أن نصل قريبًا الي اتفاقية وهناك مشروع آخر لمصر الألومنيوم حيث هناك مشروع عقب العيد من أجل أن يدخل في شراكة مع مشروع جديد وهو مصنع الفويل. 

كما أشار إلى أنه جاري العمل على التفاوض مع شركات صينية من أجل إنتاج السيارة الكهربائية مع النصر للسيارات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية. 

وفي إطار السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة ومساندة المصنعين وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، ووفقاً لخطة وزارة قطاع الأعمال العام بتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول، وجه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بالإسراع في إنهاء اتفاقيات الشراكة مع شركاء العمل من القطاع الخاص وإبرام العقود النهائية لتدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.      

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس عصمت ورؤساء مجالس الإدارة التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور مسؤولي الاستثمار والشراكات والمتابعة بالوزارة.

راجع المهندس محمود عصمت الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة في تصنيع المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية، والتوسع في صناعة المحاليل الطبية، ومشروع تصنيع الأنسولين في مصانع الشركة القابضة للأدوية، وكذلك مشروع إنتاج الأدوية البيولوجية. 

اقتصاديات التشغيل البيولوجية التشييد والبناء التطوير العقاري التنفيذيين

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