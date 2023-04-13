الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برنامج «العرافة».. محمد خير يكشف سبب طرده من محطة «راديو مصر» وقت الإخوان

محمد علي خير
محمد علي خير

كشف الإعلامي محمد علي خير، سر طرده من إذاعة "راديو مصر"، مؤكدًا أنه وقتها كان يعمل تحت إدارة الوزير الإخواني ولم يكن يسير على هواهم.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنه في نفس اليوم الذي غادر فيه "راديو مصر"، تلقى اتصالًا من "الراديو 9090"، وتعاقد معهم، وكان هذا تعويض من الله وكان ذلك قبل ثورة يوليو 2013 بأسبوع.

أسباب مغادرته لقناتين

وكشف خلال الحلقة أنه غادر قناتين الأولى كانت "cbc 2"، بعدما أغلقت، والقناة الثانية كانت "القاهرة والناس"، وكان بعد 5 سنوات عمل بها، وذلك لأن إدارة القناة كانت ترى تصورًا لتطور البرنامج.

ورد على أن سبب تركه لقناة "القاهرة والناس"، كان بسبب عدم وجود رعاة لبرنامج "المصري أفندي"، مؤكدًا أن برنامجه على قناة المحور له 11 راعيا، والمشكلة ليست مشكلته ولكن الإدارة هي المسئولة عن التسويق.

“راديو مصر” الإخوان الراديو 90 90 ثورة يوليو محمد علي خير

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