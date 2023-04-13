الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد المهن الطبية: توقف الخدمات لمدة أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، توقف تقديم الخدمات بالاتحاد بدءًا من يوم الخميس المقبل، الموافق 20 أبريل 2023، وحتى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، وذلك بسبب إجازة عيد الفطر المبارك  وعيد تحرير سيناء.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى استئناف الاتحاد تقديم الخدمات للأعضاء على مستوى الجمهورية، بدءا من يوم الأربعاء 26 أبريل 2023، لافتا إلى اعتبار يومي الأحد 16 والإثنين 17 أبريل الجارى إجازة أيضا بمناسبة شم النسيم وعيد القيامة المجيد، على أن يعاود العمل بكافة إدارات الاتحاد خلال يومى الثلاثاء 18 والأربعاء 19 أبريل 2023.

يأتي ذلك فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وذلك بحضور الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما"، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وشيرين جمال، مساعد وزير التعاون الدولي للبحوث الاقتصادية، وأعضاء مجلس إدارة "أكديما"، وممثلين من الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني ونسبة الحضور للجمعية العامة العادية، مؤكدًا على الدور الأصيل للجمعية في دعم أعمال الشركة العربية للصناعات الدوائية التي تمتلك قدرات هائلة، بما يضمن تحقيق التطور الدائم للشركة للقيام بمهامها على المستويين المحلي والإقليمي.

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