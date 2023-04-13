الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة طفلة إثر تصادم توكتوك مع سيارة في قنا

حملة امنية
حملة امنية

لقي شخص مصرعه وأصيب ابنه الطفل، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم توك توك مع سيارة ربع نقل، بحري قرقطان، مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.


كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم توك توك مع سيارة ربع نقل على طريق قرية قرقطان بحري، في نقادة.

وأسفر الحادث عن مصرع " أشرف بركات حداد، يبلغ من العمر 47 عامًا، وإصابة طفله كراز أشرف ، يبلغ من العمر 5 أعوام، من نقادة، وإصابة آخر جاري نقله إلى مستشفى قنا العام، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ في نقادة، تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان لقي عامل مصرعه وأصيب شاب، امس الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق الدهسة في العركى، مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق الدهسة في العركي بمركز فرشوط، وأسفر عن مصرع عامل وإصابة شاب.

وبعد الفحص تبين مصرع سيد محمود السيد، يبلغ من العمر 47 عامًا، وإصابة عبد الرحمن أبوالحمد صابر، يبلغ من العمر 21 عامًا، إثر حادث تصادم موتوسيكلين في قرية العركى بفرشوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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