محافظ الفيوم ورئيسا القابضة للمياه يشهدون مراسم إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى بكوم أوشيم

شهد الدكتور أحمد اﻷنصارى محافظ الفيوم، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، مراسم توقيع عقد مقاولة بين شركة الصرف الصحى بالقاهرة ويمثلها المهندس عادل حسن رئيس مجلس الإدارة، وشركة كونكورد للمقاولات ويمثلها المهندس أحمد العبد رئيس مجلس اﻹدارة، وذلك لتنفيذ مشروع أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بطاقة تصميمية تبلغ 19 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 465 مليون جنيه، بتمويل من هيئة التنمية الصناعية، لتخدم المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

أقيمت مراسم توقيع العقد بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، بحضور، الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بالتعاون المستمر مع الشركة القابضة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والعمل بشكل علمى وممنهج لتحسين وتطوير الخدمات بنطاق المحافظة، موضحاً أن هذا المشروع من المشروعات الواعدة والمنتظرة التى تسهم فى تحسين المناخ الاستثمارى بالمحافظة، لافتاً إلى أننا نسعى جاهدين إلى الترويج للصناعات والاستثمارات الصديقة للبيئة، والتأكيد على وضع معايير واشتراطات بيئية ملزمة للمصانع، لضمان جودة المياه الخارجة منها.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية تأهيل المحطة لتكون قادرة على استقبال كميات الصرف الصادرة عن المصانع، ودراسة نوعية المياه، لتكون بمثابة "المصفاة" الأخيرة قبل دخول الصرف الصناعي المعالج لبحيرة قارون، مشيراً إلى أنه تم إجراء عمليات الإصحاح البيئي في المصانع الموجودة، بحيث يكون الصرف الصناعي منها معالجاً.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية المشروع من الناحية الاستثمارية باعتبار منطقة كوم أوشيم إحدي المناطق الصناعية الواعدة والجاذبة للاستثمارات مع مراعاة الجوانب والاعتبارات الصحية والبيئية لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، من خلال أعمال رفع كفاءة المحطة فى إطار خطة الشركة للاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى ضمن توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأفاد المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قطاع المرافق من أهم القطاعات التى تتحمل الشركة القابضة وشركاتها التابعة مسئولية توصيل واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين بجميع المحافظات، مضيفاً أن منطقة كوم أوشيم تعد مستقبل الصناعة فى المحافظة، لذا نسعى إلى تحويلها لتكون منطقة واعدة جاذبة للاستثمارات.

ومن جانبه قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن الشركة قامت بإعداد التصميمات الخاصة بالمشروع، وتقوم الشركة بالطرح والإشراف ومتابعة أعمال التنفيذ.

جدير بالذكر، أن الطاقة الحالية للمحطة تبلغ حوالى 8 آلاف متر مكعب/ يوم، وجار تنفيذ إعادة التأهيل خلال 15 شهراً لتنتهى اﻷعمال فى أبريل 2024؛ تمهيداً لإنهاء تجارب التشغيل التجريبى فى يوليو العام القادم.