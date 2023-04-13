الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. منتخب مصر يواصل صدارة التصنيف العالمى للكروكيه

منتخب مصر للكوركيه
منتخب مصر للكوركيه

أعلن الاتحاد الدولي للكروكيه عن الترتيب العالمي للفرق خلال شهر مارس الماضي، حيث واصل المنتخب المصري التربع على قمة صدارة التصنيف برصيد 2558 نقطة.

وصرح دكتور محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري للكروكيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكروكيه، أن مصر نجحت في المحافظة على تصدرها التصنيف العالمي للفرق في الجولف كروكيه، وذلك حسب جدول التصنيف الدولي الذي أعلنه الاتحاد الدولي للكروكيه لشهر مارس 2023.

وجاء منتخب إنجلترا في المركز الثاني برصيد 2488 نقطة ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث برصيد 2379 نقطة وفي المركز الرابع جاء منتخب نيوزيلاندا برصيد 2383 نقطة، فيما احتلت إسبانيا المركز الخامس برصيد 2351 نقطة.

وأشاد د. محمد رسلان بنتائج المنتخب المصري واللاعبين المصريين بعد تصدرهم المراكز الأولى في التصنيف العالمي للكروكية.

وتابع أن مصر تمتلك أفضل اللاعبين على المستوى العالمي في رياضة الجولف كروكيه ودائما ما يحتلون المراكز الأولى سواء في تصنيف الدول أو اللاعبين.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكروكيه أن المنتخب المصري يواصل التألق عالميا كما حدث في بطولة العالم للناشئين الأخيرة التي أقيمت في نيوزيلاندا واحتل المنتخب المصري المركز الثاني، كما ينتظر أن يشارك منتخب السيدات في بطولة العالم المقبلة التي تقام في مدينة برايتون في انجلترا.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للكروكيه إلى أن منتخب مصر للكبار يملك عناصر مميزة أيضا.

ويصدر الاتحاد الدولي للكروكية  تصنيفه الدوري للدول واللاعبين كل ثلاثة أشهر طبقا لمتوسط درجات اللاعبين المؤهلين والمنتخبات من كل بلد، وطبقا لمتوسط نتائج الدول واللاعبين في البطولات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للعبة.

ويسعى مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة الدكتور محمد رسلان لمواصلة النتائج الإيجابية والحفاظ على تصدر التصنيف العالمي.

بطولة العالم للناشئين كروكية محمد رسلان الاتحاد الدولي للكروكية دكتور محمد رسلان

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