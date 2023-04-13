مسلسل «حرب» الحلقة 2.. هل سينجح محمد فراج في توقيف السقا عن العملية الجديدة؟

يترقب عدد كبير من المشاهدين متابعة أحداث الحلقة 2 من مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج بعد عدد من الساعات، وذلك بعد أن حققت ردود أفعال إيجابية عقب عرض أولى حلقاته نتيجة بدايتها التي وصفها الكثير من المشاهدين بالمثيرة.

مسلسل حرب الحلقة 2

والمسلسل بطولة كل من الفنانين أحمد السقا ومحمد فراج بجانب عدد من نجوم الدراما المصرية من بينهم أحمد سعيد عبد الغني، سارة الشامي ومحمود البزاوي، من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن المنتظر أن تتابع أحداث مسلسل حرب الحلقة 2 رحلة ضابط الأمن عمر والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج في الوصول إلى أعضاء الخلية الإرهابية قبل تنفيذ عمليتهم في محيط القسم، وذلك بعد أن نجح في تتبعهم واكتشاف وجودهم بالقرب من القسم على مقهى وبرفقتهم عبوات ناسفة.

كما من المتوقع أن تكشف حلقة اليوم عما غذا كانت ستتمكن قوات الأمن من الوصول إلى هؤلاء الشباب ومنع العملية الإرهابية التي خطط لها الإرهابي "الظافر" باستخدامه الصواريخ كما جاء بحلقة أمس أم لا.

وقد كشفت أحداث مسلسل حرب الحلقة 1 أمس عن قيام الإرهابي "الظافر" الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا بعملية إرهابية باستخدام عبوة ناسفة جوار إحدى محطات المترو، كما كشفت الحلقة عن وصول ضابط الأمن لأحد الشباب المسئولين عن العمليات التفجيرية وذلك بعد إبلاغ أحد ملاك الشقق عن حدوث انفجار في واحدة من الشقق التي يؤجرها لمجموعة من الطلبة وعدم معرفته سبب هذا الانفجار، وكذلك رفض الشباب لفتح الشقة لصاحبها وإطلاعه على السبب.

ومع تحريات ضابط الأمن ومعاينته للشقة تبين له أن البودرة الناتجة عن الانفجار والموجودة على بابها هي مادة تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وبذهابه إلى المستشفى توصل إلى أحد هؤلاء الطلبة المصابين بعد الانفجار وتم القبض عليه، كما استطاع الضابط التوصل إلى أرقام تليفوناتهم الجديدة على الرغم من إلقائهم تليفوناتهم القديمة بعد معرفتهم أنه قد تم القبض على زميلهم.

ومسلسل "حرب" بطولة كلًا من الفنان أحمد السقا ومحمد فراج، وكذلك الفنانين أحمد سعيد عبد الغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، ويعرض على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويقتصر عدد حلقاته على 10 حلقات فقط.