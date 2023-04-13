بين إعجاب وإشادة.. ردود الأفعال حول الحلقة الأولى لمسلسل حرب

استطاعت الحلقة الأولى من مسلسل "حرب" بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج، أن تحقق ردود فعل إيجابية من قبل المشاهدين، وذلك بعد أحداث بدايتها المثيرة.

عدد حلقات مسلسل حرب

ومسلسل "حرب" تقتصر حلقاته على 10 حلقات فقط، يجسد فيه الفنان أحمد السقا دورًا مختلفًا عليه، وهو دور الإرهابي "ظافر" يقدم فروض الولاء والطاعة لأمير الجماعة الإرهابية ويبايعه، ويعمل "الظافر" على تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية داخل القاهرة خلال عام 2015، ونتيجة لذلك يدخل في صراعات كبيرة مع الدولة، ورجال الأمن.

في الوقت نفسه يجسد الفنان محمد فراج دور ضابط الأمن "عمر" الذي يطارد هذا الإرهابي وباقي أفراد الجماعة الإرهابية ويكشف مخططاتهم ويتتبعها من خلال بعض الثغرات.

ردود الأفعال حول مسلسل حرب الحلقة 1

ومن خلال عدد من منصات التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل، عبَّر الكثير من المشاهدين عن إعجابهم بالحلقة الأولى من مسلسل "حرب"، إذ أشاد الكثيرون بإيقاع المسلسل الذي لم يشعر المشاهد بالملل نتيجة سرعته.

كذلك أشاد آخرون بمونتاج العمل، وأشاد آخرون بموضوع العمل أنه يتناول مواجهة الأمن المصري للإرهابيين والإخوان بصورة بتضمنها "أكشن" محترف.

كما توالت التعليقات التي وصفت المسلسل بأن بدايته ساخنة، "مافيش مُقدمات للحدث إحنا حرفيًا من أول مشهد في قلب الحدث"، كما قال آخرون أن المؤلف هاني سرحان من الواضح أنه سيقدم قصة ممزوج فيها الخيال بالواقع لم تقدم في عمل وطني قبل ذلك.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 1

وقد كشفت أحداث الحلقة 1 من مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج عن قيام "الظافر" بعملية تفجير صغيرة بواسطة استخدام عبوة مفخخة، وظهرت في الحلقة محاولة الشيخ همام وهو مؤسس تنظيم أجناد مصر الإرهابي ضم الإرهابي الظافر الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا للتنظيم، إلا أن الأخير قد رفض متوعدًا بأنه سينجح بمفرده في تكوين كيان إرهابي يحمل من اسمه معنى.

ومسلسل حرب الحلقة الأولى من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط.