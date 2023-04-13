الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمسيات فنية و 53 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى حياة كريمة بأسوان

جلسات الدوار
جلسات الدوار

تستمر الجهود والأنشطة المبذولة لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية في أسوان، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

وأطلقه الرئيس السيسي من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للمرأة وباقى أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة علي مواصلة تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية. 

وأوضحت  مصطفى بأنه تم تنظيم عدد 53 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 2650 من السيدات والرجال والشباب والأطفال بقرى ونجوع الكلح غرب والبصيلية والوسطى ووادي عبادي الرضوانية والمحاميد والإيمان والشهامة والصعايدة والرمادي بحري وقبلي والسباعية والنصراب والدقاديق والشراونة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى العباسية والسبيل قبلى وكوم أمبو قبلى والعرب والبصالي و 7 قبلي بمركز كوم أمبو. 

وأشارت إلى،  أن الجسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء. 

كما أضافت، مصطفى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان وبالتعاون مع الجهات المعنية تم تنظيم أمسيات فنية بقريتى الخرازة بإدفو والأحمدية بكوم أمبو شملت تقديم العديد من عروض الفنون الشعبية والفقرات الترفيهية وفرق الإنشاد الدينى التى إستهدفت مختلف الفئات العمرية من الأهالى والمواطنين.

أسوان التمكين الاقتصادي القضية السكانية المجلس القومي للمرأة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية جلسات الدوار حياة كريمه

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