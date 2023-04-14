إقبال كثيف على معارض "أهلاً رمضان" و"كلنا واحد"

شهدت معارض أهلاً رمضان وكلنا واحد إقبالاًَ كبيرًا من قبل المواطنين، لتخفيف العبء على المواطنين جراء جشع التجار في شهر رمضان المبارك وذلك بعرض منتجات بأسعار مخفضة تصل لـ30٪ عن سعر السواق.

وجاءت أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلاً رمضان وكلنا واحد كالتالي:



كيلو الأرز بعد الخصم 14.50 جنيه

500 جرام مكرونة بعد الخصم 9 جنيهات

شاي 250 جرام بعد الخصم 28 جنيهًا

شاي 40 جرام بعد الخصم 5 جنيهات

كيلو سكر أبيض بعد الخصم 14 جنيهًا

300 جرام ملح طعام بعد الخصم 0.75 جنيه

500 جرام عدس بعد الخصم 20 جنيهًا

550 جرام فول بعد الخصم 14 جنيهًا

500 جرام لوبيا بعد الخصم 21 جنيهًا

500 جرام فاصوليا بعد الخصم 26 جنيهًا

وجاءت أسعار الزيوت كالآتي:

زيت خليط 800 جرام بعد الخصم 35 جنيهًا

زيت عباد الشمس 900 جرام بعد الخصم 52 جنيهًا

زيت عباد الشمس 1.7 لتر بعد الخصم 104 جنيهات

وتواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل لـ60% بالمنافذ والسرادقات.

كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.