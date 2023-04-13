حتى لا يضيع الدم هباء

كمثل باقي المصريين أضع أمالا عريضة على دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، ورغم مرور عام على هذه الدعوة وعدم انطلاق الحوار رسميا حتى الآن، إلا أن ما تحقق على مدار العام يدعو للتفاؤل وبذل مزيد من الجهد من جانب الجميع لتحقيق ما نصبو إليه جميعا في جمهوريتنا الجديدة .

استجابة الرئيس السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، خطوة هامة يجب البناء عليها، كذلك حالة الحراك السياسي وقوائم العفو الرئاسي التي تصدر واحدة تلو الاخرى، كلها خطوات تؤكد استفادة الجميع من تلك الدعوة الرئاسية.

كانت تلك النقاط محور حديثي مع بعض الاصدقاء منذ يومين في إحدى السهرات الرمضانية، تحدثنا عن الأحوال العامة والسياسة والدراما، وتحدث أحد الأصدقاء عن الدراما الرمضانية وتحديدًا الكتيبة ١٠١ ودور شهداء هذا الوطن فيما نحن عليه الآن.

ودفعنا هذا الحديث إلى سلسلة من الافتراضات، طرحتها على الأصدقاء، فماذا لو لم تنجح جهود قواتنا المسلحة وشرطتنا وتضحيات المصريين للحفاظ على وطننا، فهل كان سيكون هناك حوارًا وطنيا من الأساس ؟، بل هل كان هناك قوى سياسية وحياة حزبية الآن تسعى لمزيد من المكاسب ؟ و بالأحرى ولكي يكون السؤال دقيقًا هل كان لدينا وطنا أمنًا مستقرًا الآن نسعى لتطويره وتقدمه في مختلف المجالات ؟، بالتأكيد جاءت الاجابة ( لا ) من الجميع.

بالفعل انتهى خطر كبير وضخم بذلت فيه مؤسسات الدولة والمصريين كافة جهودًا ضخمة وضحوا بأرواح أبناءهم كي نصل إلى ما نحن فيه الآن .. أتحدث هنا عن خطر الإرهاب.

لولا دماء شهداء مصر لكان الحوار الوطني مجرد حلم أو حوارًا من أجل محاولة البحث عن الدولة بمفهومها ومكوناتها ومؤسساتها مثلما يحدث في دول بمحيطنا العربي والاقليمي .. ولذلك على الجميع تذكر دماء الشهداء.

أثق في وطنية جميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية بلا استثناء و التي تلقت دعوات للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الذي ينطلق في ٣ مايو المقبل.. وتبقى رسالتي للجميع شاركوا وأجلسوا على طاولة واحدة إذا كنتم تريدون صالح الوطن .. شاركوا واطرحوا رؤيتكم كما تريدون داخل هذه المنصة التي تهدف للبناء لا للهدم، شاركوا وتذكروا جميعا أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاة والمدنيين، ابدأوا هذا الحوار بالوقوف دقيقة حداد على تلك الأرواح والدماء الذكية التي لولاها ما كنا نجلس جميعا على تلك الطاولة .. افعلوا هذا احتراما وتقديرا لدماء شهداءنا .. حتى لا تضيع دماءهم هباء.