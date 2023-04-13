فيلم «الملكة كليوبترا» يشعل غضب رواد التواصل الاجتماعي.. وخبير أثري: يدعم «الإفروسنتريك» ويتلاعب بالتاريخ

تعرضت شبكة نتفليكس، إلى الكثير من الانتقادات اللاذعة، والغضب العارم، بعد الإعلان عن الفيلم الذي تعتزم المنصة طرحه باسم QUEEN CLEOPATRA الملكة كليوباترا، في 10 مايو من الشهر المقبل.

وانهالت التعليقات على صورة البوستر الرسمي لـ فيلم كليوباترا، من إنتاج جادا بينكيت سميث، الذي يبرز أن الملكة كليوباترا، هي شابة من أصل إفريقي، فوصفوا المستخدمين الأمر بـ "التزوير وتلاعب بالتاريخ".

أزمة فيلم الملكة كليوباترا

ويتحدث دكتور شريف شعبان، المحاضر في كلية الآثار بجامعة القاهرة، ومسؤول التنمية الثقافية بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الإعلان الدعائي للفيلم يعطي انطباع سيئ عنه، بعدما أظهر الملكة كليوبترا، بأنها ذات ملامح سمراء وشعر مجعد أسود، يوحي بأنها ملكة إفريقية، وهذا بعكس ما ظهرت به "كليوبترا".

ويكشف دكتور شريف، الملكة كليوباترا، هي من أصل إغريقي وتعلمت اللغة المصرية القديمة، وكانت تُشبه بالمعبودة إيزيس، كما رسمها المصريون القدماء على الجدران.

وعلى الرغم من أن "كليوباترا" هي آخر ملكة فعلية للمملكة البطلمية المستقلة، من أصل إغريقي، إلا أنها كانت ذات ثقافة وخلفية مصرية قديمة، وأحبت شعب مصر وتدينت بعقيدتهم، مثلها مثل سلالة الأسرة العلوية، مقدونية الأصل ومصرية الهوى، على حد وصف الباحث والمُحاضر الأثري.

هل الفيلم يدعم حركة الإفروسنتريك؟

ويحذر شعبان، من فكرة ظهور الملكة كليوباترا بهذه الهيئة، مما يعني أننا بانتظار أخطاء تاريخية أخرى، يمكن أن يتحملها الفيلم.

ويضيف: فكرة ظهورها بهذه الملامح يعني، تشجيع ودعم لادعاءات الإفروسنتريك، بأنهم هم من أسسوا الحضارة المصرية القديمة، وهذا تلاعب بالتاريخ وشئ مرفوض تمامًا، لأن الحضارة المصرية لا علاقة لها بالأصل الإفريقي، فهي حضارة مصرية خالصة.

وتشكك حركة "الإفروسنتريك" بادعائها أن الفراعنة ليسوا مصريين، بل أفارقة، وأن المصريين ليسوا أصحاب الأرض، وتسعى هذه الحركة إلى تسليط الضوء على هوية ومساهمات الثقافات الإفريقية في تاريخ العالم، وتنشط في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الأوروبية وبين الجماعات ذات الأصول الإفريقية.

مستخدمي تويتر عن الفيلم: تزوير للتاريخ

وانتقدت إحدى مستخدمات تويتر، البوستر الرسمي لفيلم كليوباترا الجديد، قائلة: "نتفليكس تحاول بطريقة غير مباشرة تلعب علي التاريخ وتزوره وتقول أن كليوباترا الملكة المصرية كانت أفريقية البشرة حتى تساعد حركة الأفارقة الأمريكان اللي عايزين يقولوا إن الحضارة المصرية القديمة حضارة إفريقية من بشرة سمراء".

فيما كتب آخر: "يبدو أن ما يقال عن أن نتفليكس لديها أچندة ما، أصبح مؤكدًا".