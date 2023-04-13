خوان أوسوريو يجتمع مع الجهاز المعاون بالزمالك بعد مباراة حرس الحدود

يجتمع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد للزمالك، مع جهازه المعاون عقب مباراة حرس الحدود المقرر لها اليوم الخميس في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ولن يقود أوسوريو الزمالك في لقاء اليوم بالدوري، خاصة أنه وصل إلى القاهرة مساء الأمس ولم يتول قيادة أي تدريب للفريق قبل المباراة.

ويضم الجهاز المعاون لأسوريو كلا من عبدالواحد السيد مديراً للكرة، ومدحت عبدالهادي مدرباً عاما، وأحمد مجدي مدرباً مساعداً، ومحمد عبدالمنصف مدرباً لحراس المرمى.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي استضافة ستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي مباراة كأس السوبر المصري 2022-2021 التي تجمع الزمالك بطل الدوري مع الأهلي بطل الكأس، الجمعة 5 مايو 2023، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، حيث أقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر 2022 بإستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز بها الأهلي بثنائية نظيفة، ضمن أجواء احتفالية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.