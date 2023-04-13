"القابضة للمطارات" تكرم فريقها لكرة القدم لفوزه بالدورة الرمضانية

كرم المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فريق كرة القدم بالشركة لفوزه ببطولة الدورة الرمضانية لوزارة الطيران المدني للكرة الخماسية، والمقامة تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران، على ملاعب نادي إيروسبورت.

وكان فريق القابضة للمطارات قد فاز على فريق شركة مصر للطيران للخطوط الجوية في المبارة النهائية بالبطولة والتي أقيمت تحت إشراف طاقم تحكيمي دولي بهدفين مقابل هدف.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس، خلال استقباله للجهاز الفني واللاعبين والقائمين على النشاط الرياضي بالشركة برئاسة الملاح خالد الألفي، مساعد رئيس مجلس الإدارة والمشرف على فريق كرة القدم، والمحاسب عبد ربه الأشول ومحمد عثمان سكرتير عام لجنة الفريق، وجميع العاملين بهذا النجاح وأثني علي الجهود المخلصة التي يقوم بها فريق كرة القدم الخماسي باستمرار مشددأ علي أهمية ممارسة الرياضة للعاملين للتمتع بنمط حياة صحي، وفي ختام اللقاء تم تقديم شهادات تقدير والتقاط الصور التذكارية مع الفريق.

ويضم فريق الشركة القابضة للمطارات كلا من حسن علي مدير فني واللاعبين محمد أحمد عبداللطيف ومحمد سيد عثمان ومحمد حسن عبدالصادق ومحمد عبدالمحسن محمد ومحمود عبدالباسط الصادق ومحمود محمد السيد وحمد صالح علي وأحمد حمدي جمعة وجودة السيد جودة ومحمد سمير السيد وإسلام السيد عبدالحميد.

وكانت الإدارة التنفيذية لنادي إيروسبورت ستار قد استقبلت فريق نادي سموحة بقيادة الكابتن أحمد سامي المدير الفني للفريق وجهازه المعاون الذي يضم الكابتن مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي والزمالك السابق.

وحرصت إدارة النادي على توفير الأجواء المناسبة أثناء تدريبات فريق سموحة على أرضية ملعب نادي إيروسبورت التي تتميز بكونها من النجيل الطبيعي وبتوافر التجهيزات الفنية واللوجستية للتدريب.

جدير بالذكر أن نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية يعد وجهة مفضلة لخوض معسكرات العديد من الأندية والمنتخبات المصرية والعربية والإفريقية، حيث يعد أحد الصروح الرياضية العملاقة على خريطة الأندية الرياضية المصرية بما يمتلكه من موقع متميز بمحيط مطار القاهرة الدولي، وبنية تحتية قويه من مرافق وملاعب قانونية مطابقة لمختلف الألعاب، وحمامات سباحة، وصالات لياقة بدنية مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية، وقاعات اجتماعات واحتفالات فخمة، مما يؤهله لاستضافة مختلف البطولات والأحداث الرياضية والاجتماعية.