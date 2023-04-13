الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الكهرباء" تكلف "شعاع" بالمرور على المشتركين بنظام الممارسة لتسجيل قراءتها

العداد الكودي
العداد الكودي

تعاقدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة شعاع للخدمات العامة على المرور على المشتركين بنظام الممارسة في أحدي شركات توزيع الكهربأء التسع على مستوى محافظات مصر.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن تكليف  شركة شعاع للخدمات العامة بالقيام بالمرور على المشتركين غير الشرعيين المتعاقدين بنظام الممارسة سوف سكون في طور التجربة الأولي من نوعها، والتسي تستغرق مرحلة اختبيار شهران من تاريخ بداية العمل.

وأوضحت شركة شعاع للخدمات العامة في بيان لها اليوم الخميس، أن تكليف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لها بدأ منذ تاريخه فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين شركة شعاع للخدمات العامة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكدت شركة شعاع للخدمات العامة، أن هذا التعاون يأتي أيضًا في إطار الحرص الدائم على التعاون من جانب شعاع في معاونة قطاع الكهرباء فى دفع نسب التحصيل وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للحفاظ على حق الدولة فى الحصول على مستحقاتها، مؤكدة على حق المواطن فى الحصول على خدمة جيدة وفاتورة تعبرعن استهلاك فعلى من خلال المرور على جميع العدادات (ميكانيكى/مسبق دفع). 

وقالت شركة شعاع للخدمات العامة، أنه تم تكليفها بالمرور على الممارسات فى احدى شركات التوزيع لتسجيلها والتأكد من تجديدها تمهيدًا لتسجيلها على تطبيق للممارسات للمراجعة الشهرية، على أن يتم تقييم التجربة بعد شهرين لتحديد مدى الاستفادة منها لتعميمها على باقى شركات التوزيع.

 وأهابت شركة شعاع للخدمات العامة جميع المشتركين من التأكد من هوية القارئ عن طريق تحقيق الشخصية الخاص بالشركة قبل إدخاله لأخذ صورة العداد الخاص به حرصا على مصلحة المشترك وعند وجود أي شكوى من القارئ/ القراءات أو وجود مقترحات يرجى التواصل معها.

 

الكهرباء شعاع المممارسة المشتركين غير الشرعيين

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