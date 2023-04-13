"المركزية للطوارئ": هدفنا إتاحة كل الخدمات للمرضى.. ونستقبل 700 حالة يوميًا

قال الدكتور محمد سلامة، مدير الغرفة المركزية للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، إن المشروع يضم جميع الخدمات الطارئة على مستوى الجمهورية للتعامل مع حالات الانتظار في طوارئ المستشفيات في حال عدم توافر الخدمة المطلوبة، وبناءً عليه يتم رفع كل تفاصيل المريض على منظومة إلكترونية، لتبدأ الغرفة في توفير الخدمة الطبية المتاحة بالتنسيق مع ممثلى قطاعات وجهات وزارة الصحة والسكان، وتقييم الحالة من خلال اللجنة العلمية المتواجدة بالغرفة المركزية، ثم يتم نقلها بالإسعاف إلى المستشفى المتاح به الخدمة الطبية.

وتابع قائلًا: "هدفنا ليس توفير رعاية مركزة فقط، وإنما توفير كل الخدمات الطبية المتاحة لمرضى الطوارئ"، لافتًا إلى أن الغرفة قدمت خلال الشهر الماضى نحو 44 ألف خدمة طبية تضمن الرعايات والحضانات، حيث تستقبل الغرفة يوميًا ما بين 500 و700 حالة يوميًا.

يذكر أن الدكتور حلمي عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أفاد بأن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم إطلاقها العام الماضى بتوجيهات القيادة السياسية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت، وتحقيق التنسيق التام والسريع بين كل الجهات المعنية في المحافظات في أقل وقت.

وأضاف عبدالرحمن، أنه تم إدراج مستشفيي الزيتون التخصصى والمنيرة بشكل مبدئى للعمل بالمنظومة، وذلك للوقوف على كل التحديات التى قد تواجه المنظومة ووضع آلية متكاملة وواضحة المعالم عند تطبيقها على باقى المستشفيات، لافتًا إلى أن هناك خطة لإدخال كل المستشفيات للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في المرحلة المقبلة.

وقال إن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بمرضى الرعاية الحرجة والطوارئ، ولذلك انطلق المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ في يوليو من عام 2021، ليكون بمثابة الراعى لمرضى الحالات الحرجة داخل الدولة المصرية، واستكمالًا لمنظومة الطوارئ التي بدأت قديمًا عن طريق خط 137، مع تلافى كل المشاكل التى تواجه المنظومة القديمة.