الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لليوم الثانى.. إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب الظروف الجوية غير المستقرة

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

واصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثاني؛ وذلك بسبب سوء الأحوال والظروف الجوية غير المستقرة، التي تسود محافظة شمال سيناء.

وأكد مصدر مسئول بميناء العريش البحري- في تصريح، اليوم الخميس- أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وارتفاع أمواج البحر والعواصف الترابية والرياح المحملة بالأتربة والرمال الناعمة، وموجة من البرودة نتيجة انخفاض درجة الحرارة، وكان قد سبق قيام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بإغلاق الميناء بسبب عدم الاستقرار في الأحوال والظروف الجوية.

ميناء العريش البحري العريش قناة السويس إغلاق ميناء العريش البحري الظروف الجوية

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