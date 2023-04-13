الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمرار فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" بمحافظات التأمين الصحى

مبادرة “رمضان بصحة
مبادرة “رمضان بصحة لكل العيلة”

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استمرار فعاليات مبادرة “رمضان بصحة لكل العيلة” للرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء "، طوال شهر رمضان المبارك.

وقالت إن الفرق الطبية تجوب مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الأربع "المنازل"، لتقديم الرعاية الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتسليمهم الأدوية المزمنة، إضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي للأُسر والمواطنين حول الإرشادات الصحية السليمة طوال الشهر الكريم.

تأتي المبادرة بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بوضع برنامج للرعاية الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة طوال شهر رمضان المبارك، لتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، والحفاظ على صحتهم.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن المبادرة ترتكز على تقديم الرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بالمحافظات الثلاث طوال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تسليمهم الأدوية المزمنة الخاصة بعلاجهم، وكذلك تقديم التوعية والتثقيف الصحي للأُسر والمواطنين حول الإرشادات الصحية السليمة التي يجب اتباعها طوال الشهر الكريم، سواء عن طريق التواصل الشخصي، أو الندوات التوعوية، أو عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة

وأضاف السبكي، أن المبادرة تستهدف الوصول إلى 70 ألف منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، منهم أكثر من 25 ألف منتفع ببورسعيد، وما يقرب من 28 ألف منتفع بالأقصر، وأكثر من 17 ألف منتفع بالإسماعيلية.

وتابع السبكي: "يتم تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مضاعفاتها، والتعامل معها، وتقديم الإرشادات الصحية السليمة".

ولفت إلى أنه يتم تسليم الأدوية المزمنة للمرضى بمنازلهم، وتعديل جرعات الدواء طبقًا للحالة الصحية للمرضى أثناء متابعتهم الطبية، فضلًا عن أنه يتم إحالة الحالات المرضية عالية الخطورة للمستويات الأعلى من الخدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة عند الاحتياج لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهما.

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الهيئة العامة للرعاية الصحية رمضان بصحة لكل العيلة أصحاب الأمراض المزمنة التأمين الصحي الشامل شهر رمضان وحدات طب الأسرة

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