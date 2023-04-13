"أوابك": ارتفاع إمدادات منظمة "أوبك" في فبراير إلى 137 ألفًا

كشف تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» اليوم الخميس، أن إمدادات مجموعة دول أوبك من النفط الخام ارتفعت خلال شهر فبراير 2023 بنحـو 137 ألف بي، أي بنسبة 13% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 39.9 مليون برميل.

وارتفعت إمدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبك والأعضاء في مجموعة أوبك - بنسبة 00.4" لتصل إلى حوالي 15.4 مليون برميل، كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك، بنسبة 0.3% لتصل إلى نحو 24.5 ملیون برميل.

وأشارت المنظمة، إلى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر فبراير 2023 بمقدار 108 آلاف برميل يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.050 مليون برميل يوم، ويتوقع ارتفاعه خلال مارس وأبريل 2023 ليصل إلى 9.114 ميں بي وفي تصور آخر، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 6 حفارات خلال شهر فبراير 2013 ليبلغ عددها 693 حفارة، إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر فبراير 2023 بنسبة 0.4% لتصل إلى 10 ملايين بي، وارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 13% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 34.4 مليون ب/ي، كما ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة مـن خـارج أوبك بنسبة 0.4% ليصل إلى نحو 67.1 میون باي.