الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تستضيف وزير الشباب في حفل إفطار كلية التربية الرياضية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، بحضور  الدكتور عماد العزباوي عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، وتضمن الإفطار الجماعي حفل موسيقي لفريق كورال قصر ثقافة الجيزة، وذلك في أجواء رمضانية مميزة، في ظل أهمية هذه الفعاليات الاجتماعية والثقافية في تعزيز التلاحم والتواصل بين أعضاء المجتمع الجامعى بجامعة حلوان.

وعقب حفل الإفطار اجتمع الدكتور السيد قنديل مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتم الحديث حول مستقبل كليات التربية الرياضية، وخطط التطوير الجاري تنفيذها، وكذلك تطوير العملية التعليمية، أداء أعضاء هيئة التدريس، وذلك لمواكبة التطورات العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل محليا واقليميا ووفقا لمعايير الجودة، وذلك في ظل وجود علاقات تبادلية مع هيئات وكليات على المستوي الإقليمي والدولي ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة الاطلاع علي الخبرات الأكاديمية المختلفة من أجل مزيد من التطوير بكليات التربية الرياضية بجامعة حلوان. 

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة أن تلتزم كليات التربية الرياضة بتخريج طالب متميز ينافس في سوق العمل محليا وإقليميا من خلال برامج تعليمية متطورة وبحث علمي متميز وخدمة مجتمعية فاعلة في ضوء معايير جودة التعليم والاعتماد المحلية والعالمية لتحقيق الريادة بين كليات التربية الرياضية في التعليم والبحث العلمي والتنمية المجتمعية.
 

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