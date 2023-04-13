الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري وقائمة الغيابات

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: محمد صبحي.
  • خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.
  • خط وسط الملعب: محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر.
  • في خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

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غيابات الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري المصري

ويفتقد فريق الزمالك في مباراة اليوم لخدمات كل من: محمود عبد الرازق "شيكابالا"، عمر جابر، محمود شبانة، عبدالله جمعة، محمد عبد الشافي، عمرو السيسي، البنيني سامسون أكينيولا ومحمد أشرف روقا.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود، على إستاد "الكلية الحربية"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري المصري، في الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري

يدير مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري، الحكم أحمد الغندور، ويساعده كلًا من هشام الدسوقي وإبراهيم السوداني، ومعهم محمود منصور حكمًا رابعًا، وسيد شعبان حكم فيديو، وشريف عبدالله مساعد حكم فيديو.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري

ويتواجد فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب مدحت عبد الهادي، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ويمتلك الزمالك مباراتان مؤجلتان مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

بينما يتواجد فريق حرس الحدود، تحت قيادة المدرب أحمد أيوب، حاليًا في المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، ويمتلك مباراتان مؤجلتان مع الأهلي وبيراميدز.

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