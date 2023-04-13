الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرى": دورة تدريبية حول خصائص التربة والمياه وفق برامج التنبؤ والرصد

دورات تدريبية
دورات تدريبية

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري عقد العديد من الدورات التدريبية في جميع التخصصات لمختلف العاملين والمهندسين بقطاعات وأجهزة وهيئات الوزارة، بهدف رفع قدراتهم المعرفية والمهنية واطلاعهم على أحدث أساليب العمل لتحقيق مردود وظيفى جيد وأداء العمل بكفاءة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتنوعة التي تقدم من خلال مركز التدريب الإقليمي المعتمد من اليونسكو كجهة معتمدة للتدريب والتطوير، وأيضًا من خلال المركز القومي لبحوث المياه.

يأتي ذلك فيما أعلنت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه Water Science and Engineering Services (WSES) التابعة للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، عن بدء التسجيل في الدورة التدريبية عن بعد في خصائص التربة والماء تحت عنوان "خصائص التربة والماء: برامج التنبؤ HYRE 10 - Soil water characteristics: Prediction Software.

فتح المناقشات مع المحاضر لمدة ساعتين

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كما أوضحت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه بالمركز القومي لبحوث المياه، فتح المناقشات مع المحاضر لمدة ساعتين أونلاين Online على برنامج zoom في نهاية الدورة التدريبية، وأيضًا سيتم إرسال الرابط على البريد الإلكتروني الخاص بجميع المشاركين. 

كذلك، أوضحت، أن الدورة التدريبية تتناول المعرفة النظرية بخصائص التربة والماء، العوامل الرئيسية المؤثرة في علاقة التربة بالماء، الطرق المختلفة لتقدير خصائص التربة والماء، إضافة إلى برامج التنبؤ المختلفة وكيفية استخدامها وظروف تطبيق كل منها.

كما نوهت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه بالمركز القومي لبحوث المياه، إلى أن الدورة مجانية لجميع الباحثين من داخل المركز ومعاهدة البحثية التابعة له، وكذلك كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة من خلال خطاب رسمي بالترشيح من جهة العمل، وبالنسبة للمراد مشاركتهم بالدورة من خارج المركز والوزارة يوجد خصم بنسبة 50% على تكلفة الدورة التدريبية.

دورة تدريبية 

وأعلنت أيضًا، عن أنه على من يرغب بالمشاركة القيام بالتسجيل من خلال موقعنا الإلكتروني على الرابط التالي:
https://wses.nwrc.gov.eg/lp-profile

كما يجب إضافة الكورس الي الكارت من على الرابط التالي:
https://wses.nwrc.gov.eg/course/soil-water-characteristics-prediction-models/

إضافة إلى مراسلة وحدة خدمات علوم وهندسة المياه على
البريد الإلكتروني : [email protected] 
رقم الواتس آب: https://wa.me/201018889761 

الجدير بالذكر أنه يتم عقد العديد من الدورات التدريبية للمهندسين والعاملين، وذلك في المركز الرئيسي للتدريب الإقليمى بمدينة السادس من أكتوبر أو الفروع المنتشرة في أنحاء مصر ومنها دمنهور وكفرالشيخ والمنيا، وأيضًا المركز القومي لبحوث المياه، مع تطبيق آخر النظم الحديثة في التدريب لرفع كفاءة العاملين المشاركين في الدورات التدريبية.

وزارة الموارد المائية والري مركز التدريب رفع قدرات دورة تدريبية المركز القومي لبحوث المياه العوامل الرئيسية التدريب الإقليمي للموارد المائية والري

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