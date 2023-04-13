وزير الري: مد شبكات الصرف المغطى بزمام 6 ملايين فدان

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف" ، وأعمال تطهير المصارف العامة ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضي.

وصرح الدكتور هانى سويلم بأن هيئة الصرف تقوم دورياً بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر لـ4444 مصرفا، وذلك لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية.

157 محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن جميع أجهزة الهيئة تقوم بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنوياً، كما يتبع الهيئة 157 محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة.

وأشار الدكتور هانى سويلم، اليوم الخميس، إلى أن الوزارة إنتهت من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6.00 مليون فدان من أصل 6.40 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف لإنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة ، كما تم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.30 مليون فدان والتى إنتهى عمرها الافتراضي.

كما أوضح وزير الموارد المائية والري أنه ولضمان تغطية احتياجات التنفيذ بمناطق الصرف المغطي، وسد الفجوات الإنتاجية في كميات المواسير المنتجة من القطاع الخاص، تقوم هيئة الصرف ومن خلال المصانع التابعة لها وهى 7 مصانع بإنتاج المواسير البلاستيك المستخدمة في مشروعات الصرف المغطى، وبالشكل الذي يضمن استمرار تنفيذ الأعمال بالمعدلات المطلوبة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 609 كيلومترات سنوياً من مواسير المجمعات و 2711 كيلومتراً سنوياً من مواسير الحقليات.