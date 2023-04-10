وزير الرى لـ«الشيوخ»: تأهيل 12023 كيلو متر من الترع لترشيد استهلاك المياه

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه، خاصة مع حجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر نتيجة ارتفاع أعداد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وتابع “سويلم”، خلال كلمته في جلسة المناقشة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، ان وزارة الموارد المائية والري حريصة على دعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجه هذه التحديات، وذلك من خلال تدعيم المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد أحد المراكز البحثية المتميزة فى مجال دراسات وبحوث المياه .

وأوضح وزير الري، أن أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع مستمرة، باعتبارها المصدر الرئيسي لري الأراضى الزراعية فى مصر.

وأكد أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل الى 6905 كيلومتر، وجارى تأهيل ترع بأطوال 3497 كيلومتر، وجارى طرح وترسية أطوال 1621 كيلومتر، بإجمالى 12023 كيلومتر.

تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة

واكد وزير الموارد المائية والري، على أن أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناءا على الإشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية ، حيث يمكن هذا الدليل الارشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة ، والطريقة المثلى للتأهيل كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الارشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل ، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة اعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الاعمال بأعلى مستوى من الجودة .

