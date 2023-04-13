الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهم بإجبار الأطفال على التسول في أكتوبر

عاطلين
عاطلين

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بإجبار الأطفال على التسول تحت تهديد السلاح.

وكانت أمرت النيابة بحبس المتهمين وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين لـ "أحدهما معلومات جنائية") باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما عدد (4) أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم ، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

النيابة العامة التسول حبس مباحث رعاية الاحداث قطاع الأمن العام

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