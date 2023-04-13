الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

لجنة المتابعة البحرينية
لجنة المتابعة البحرينية - القطرية

قررت البحرين إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد أن عقدت لجنة المتابعة البحرينية - القطرية اجتماعها الثاني، اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث ترأس ترأس وفد مملكة البحرين الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية القطرية.

إعادة العلاقات

اللجنة قررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المنامة والدوحة، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

في السياق ذاته، أكد الجانبان أن خطوة إعادة العلاقات الدبلوماسية تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة بين البحرين وقطر في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.

البحرين العلاقات الدبلوماسية قطر لجنة المتابعة البحرينية - القطرية دول الخليج العربية السعودية

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