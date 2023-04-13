فى اجتماع موسع.. محافظ دمياط تناقش ملفى التصالح والمتغيرات المكانية

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة آخر التطورات بملفى التصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتيرالعام المساعد، واللواء وائل عبد السميع مساعد مدير أمن دمياط للشئون المالية والإدارية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديرى الإدارات الهندسية ووحدات المتغيرات المكانية، وعدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واطلعت المحافظ على مستجدات الأعمال بملف التصالح فى مخالفات البناء لاستكمال كافة الإجراءات بملفات التصالح المقدمة واستيفاء جميع الخطوات الخاصة بها، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع نقابة المهندسين لوضع حلول لجميع العقبات التى قد تبطئ نسب التنفيذ.

كما بحثت محافظ دمياط الموقف الخاص بمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أى مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية، حيث وجهت تعليماتها إلى الوحدات المحلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الحالات الموجودة بنطاق كل وحدة وإزالتها بالتنسيق مع مديرية الأمن.

وأكدت محافظ دمياط على تقديم تقرير دورى بشأن ما تم تنفيذه بهذا الخصوص، وتقديم بيان شامل بخطوط التنظيم وقيود الارتفاع المعتمدة لكل مدينة، وكذلك المعاينات الخاصة بكل حالة، ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالملفين، لافتة إلى أنه يتم متابعة آخر المستجدات بشكل مستمر، كما شددت على أنه لن يتم التهاون مع أى تقصير.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم دعم الوحدات المحلية بالآليات المطلوبة وذلك لدعم الجهود المبذولة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

واعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفنى والمهنى وأيضًا الفئات الخاصة.

ووجهت المحافظ تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم بالاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان بكافة الإمكانيات، مؤكدة أيضًا على وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وعقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع المديرين العموم للمديرية والإدارات التعليمية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية، وذلك لبحث كافة الاستعدادات والضوابط لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.