خدمات طبية وعلاجية لـ1934 حالة خلال قافلة طبية بقرية البيهو بسمالوط

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال قافلة طبية وعلاجية بقرية البيهو التابعة لمركز سمالوط شمال المحافظة، تم من خلالها تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أن فعاليات القافلة استمرت خلال يومي 10 و11 من أبريل الجاري، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1934 حالة مترددة وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إلي أن القافلة شملت مختلف التخصصات حيث تم الكشف على 379 حالة جراحة، 439 حالة أطفال، 278 باطنة، 86 نساء، 96 اسنان، 229 جلدية، 246 انف واذن، 54 تنظيم أسرة، كما تم اجراء 140 تحاليل مختلفة و12 حالة أشعة سينية و كشف مبكرللضغط والسكر لـ 149 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ 6 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 20 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ126 متردد وتم استخدام 11 عيادة متنقلة.





يذكر أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية نواى التابعة لمركز ملوى خلال يومى 3 و 4 من إبريل الجارى، حيث تم الكشف الطبي على 1971 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

قافلة طبية بقرية البيهو بسمالوط لصحة المنيا

قافلة طبية بقرية البيهو بسمالوط لصحة المنيا