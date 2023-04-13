الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 13-4-2023

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة لأداء الفروض الخمس يوميًا، والصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ، وتتغير مواعيد الصلاة يوميا مع تغير طول الليل والنهار، كما تتغير من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد الصلاة  اليوم الخميس 13-4-2023. 

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • أذان الفجر 4:02 صباحًا
  • أذان الظهر 11:56 صباحًا
  • أذان العصر 3:30 مساءً
  • أذان المغرب 6:20  مساءً
  • أذان العشاء 7:40 مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • أذان الفجر 4:05 صباحًا
  • أذان الظهر 12:01 ظهرًا
  • أذان العصر 3:37 مساءً
  • أذان المغرب 6:27 مساءً
  • أذان العشاء 7:48 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • أذان الفجر 3:57 صباحًا
  • أذان الظهر 11:52 صباحًا
  • أذان العصر 3:27 مساءً
  • أذان المغرب 6:17 مساءً
  • أذن العشاء 7:37 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • أذان الفجر  3:54 صباحًا
  • أذان الظهر 11:44 صباحًا
  • أذان العصر 3:16  مساءً
  • أذان المغرب 6:06 مساءً
  • أذان العشاء 7:24 مساءً

 

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • أذان الفجر 4:09 صباحًا
  • أذان الظهر 11:58 صباحًا
  • أذان العصر 3:29 مساءً
  • أذان المغرب 6:20 مساءً
  • أذان العشاء 7:37 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

  • أذان الفجر 4:42 صباحًا
  • أذان الظهر 12:25 ظهرًا
  • أذان العصر 3:53 مساءً
  • أذان المغرب 6:45 مساءً
  • أذان العشاء 8:00 مساءً
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