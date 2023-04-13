مواعيد الصلاة اليوم الخميس 13-4-2023
يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة لأداء الفروض الخمس يوميًا، والصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ، وتتغير مواعيد الصلاة يوميا مع تغير طول الليل والنهار، كما تتغير من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 13-4-2023.
مواقيت الصلاة في القاهرة
- أذان الفجر 4:02 صباحًا
- أذان الظهر 11:56 صباحًا
- أذان العصر 3:30 مساءً
- أذان المغرب 6:20 مساءً
- أذان العشاء 7:40 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
- أذان الفجر 4:05 صباحًا
- أذان الظهر 12:01 ظهرًا
- أذان العصر 3:37 مساءً
- أذان المغرب 6:27 مساءً
- أذان العشاء 7:48 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
- أذان الفجر 3:57 صباحًا
- أذان الظهر 11:52 صباحًا
- أذان العصر 3:27 مساءً
- أذان المغرب 6:17 مساءً
- أذن العشاء 7:37 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
- أذان الفجر 3:54 صباحًا
- أذان الظهر 11:44 صباحًا
- أذان العصر 3:16 مساءً
- أذان المغرب 6:06 مساءً
- أذان العشاء 7:24 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
- أذان الفجر 4:09 صباحًا
- أذان الظهر 11:58 صباحًا
- أذان العصر 3:29 مساءً
- أذان المغرب 6:20 مساءً
- أذان العشاء 7:37 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
- أذان الفجر 4:42 صباحًا
- أذان الظهر 12:25 ظهرًا
- أذان العصر 3:53 مساءً
- أذان المغرب 6:45 مساءً
- أذان العشاء 8:00 مساءً