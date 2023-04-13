يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة لأداء الفروض الخمس يوميًا، والصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ، وتتغير مواعيد الصلاة يوميا مع تغير طول الليل والنهار، كما تتغير من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 13-4-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 4:02 صباحًا

أذان الظهر 11:56 صباحًا

أذان العصر 3:30 مساءً

أذان المغرب 6:20 مساءً

أذان العشاء 7:40 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 4:05 صباحًا

أذان الظهر 12:01 ظهرًا

أذان العصر 3:37 مساءً

أذان المغرب 6:27 مساءً

أذان العشاء 7:48 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

أذان الفجر 3:57 صباحًا

أذان الظهر 11:52 صباحًا

أذان العصر 3:27 مساءً

أذان المغرب 6:17 مساءً

أذن العشاء 7:37 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 3:54 صباحًا

أذان الظهر 11:44 صباحًا

أذان العصر 3:16 مساءً

أذان المغرب 6:06 مساءً

أذان العشاء 7:24 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 4:09 صباحًا

أذان الظهر 11:58 صباحًا

أذان العصر 3:29 مساءً

أذان المغرب 6:20 مساءً

أذان العشاء 7:37 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان