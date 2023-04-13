سياسي لـ"القاهرة الإخبارية": روسيا تمتلك سبل مراوغة للهروب من العقوبات الغربية

قال الدكتور عماد أبو الرب، المحلل السياسي، إن العقوبات الأوروبية على روسيا كان لها نتائج كثيرة ليس فقط على روسيا وإنما على العالم بأكمله.

الاقتصاد الأوروبي

وأكد الدكتور عماد أبو الرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا لا تنظر إلى النتائج التي ترتبت على تلك العقوبات على اقتصادها، ولكنها تنظر إلى مرحلة التدهور الذي يمر به الاقتصاد الأوروبي وبخاصة الأمريكي.

العقوبات الروسية

وتابع: "روسيا تمتلك كل سبل المراوغة للهروب من تلك العقوبات والخروج منتصرة من هذه الحرب".

وأضاف في حديثه، أن استمرار الدفاع الأوركراني في الدفاع عن "باخموت" بصورة كبيرة هو منع الجانب الروسي من التقدم لباقي المدن الأكرانية.