مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ21... نجلة الشافعى: "السر أمانة"

فى الحلقة الـ21 من مسلسل رسالة الإمام، الذى يتناول سيرة الإمام محمد بن أدريس الشافعى، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوى، تتحدث خادمة هند مع "حُسن" صاحبة الدكان،وتقول لها أنها تخاف على سيدتها هند أن يصيبها مكروه، فتطمئنها "حسن": لا تخافى ولاتبكى، وأجلسى عندى يومين حتى نرى ماذا سيحدث خلال الايام القادمة .

أحداث مسلسل رسالة الامام الحلقة 21

وتضيف "خادمة هند" فى حديثها لـ"حسن" قائلة: هناك أمر أود أن تعريفيه، لقد جلبت معى صندوق سيدتى هند الذى يحتوى على رسائل عمرو السكندرى لها، وكذلك ما ورثته عن والدتها وفيه، وأستحلفك بالله أن تحفظيه عندك وتعطيه لها، وكنت أتمنى أن تقطع هذه الرسائل الموجود داخل الصندوق، لانه اذا قرأها أحد ستكون هناك مشكلة كبيرة.

وخلال حوار خادمة هند وحسن صاحبة الدكان، تأتى فاطمة بنت الإمام الشافعى، فتقول لها "حسن" : أذهبى لبيتك يا فاطمة وأنا سأغلق الدكان، فتوجه "فاطمة" رسالة إلى الخادمة قائلة لها : السر أمانة وإفشائه خيانة ولم أتربى على خيانة أحد، سأدعوا الله لكى ولهند أن يظهر الله حقكم، وماربكم بظلام للعبيد،

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 21

وتلقى أحداث المسلسل تداول كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة، إذ يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmcفي تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".