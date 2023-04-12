الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتجارهم في المخدرات بالتجمع الخامس

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق في القاهرة الجديدة حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمنطقة التجمع الخامس، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط شخصين وسيدة حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهم كمية من الإستروكس وزنت 2 كجم من مخدر الكوكايين وكمية من الهيروين وعدد من أقراص عقار الإكستازى المخدر كمواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة وميزان حساس و14 فيزا كارت ومـبلغ مالي و4 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

القاهرة الجديدة حبس 3 متهمين المواد المخدرة الاتجار التجمع الخامس

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