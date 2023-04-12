الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"كلام في السياسة".. حزب التجمع: تأخير الحوار الوطني حتى تكون نتائجه فعالة

حزب التجمع
حزب التجمع

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني منذ بداية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، له أدركنا أنه مختلف عن كل الحوارات السابقة وليس لمناقشة قضية مثل الصحة والتعليم والسياسة النقدية.

نتائج الحوار الوطني ستكون من الأمانة للرئيس

وأضاف خلال حلقة برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني له أمانة شكلت ليس لها علاقة بالحكومة والحوار مفتوح ويضم 3 محاور تشمل 118 قضية، وأن الموضوع ليس سهلًا والرغبة من النجاح تجعل أنه لابد أن يكون هناك تدقيق، وتأخير بدء الحوار حتى تكون هناك نتائج فعالة وستكون من الأمانة للرئيس.

وتابع، أن الحوار يشمل تنويعة ضخمة سواء أكادميين أحزاب وسياسيين ومجتمع، والهدف من ذلك الوصول لتوافق وطني حول الرؤية المشتركة بيننا.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة الحياة الحزبية خلال الحوار الوطني، وأن تكون الجماهير جزء منها.

الحوار الوطنى الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء الحوار حزب التجمع تاخير

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