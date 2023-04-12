وكيل تعليم بني سويف يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة «فزورة قبل المدفع»

كشف محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأربعاء، إن إدارة الموهوبين بالمديرية قد أطلقت مسابقة «فزورة قبل المدفع» ضمن أنشطة شهر رمضان المبارك، وإن الهدف من المسابقة تشجيع الطلاب على البحث عن المعلومة وكسب المزيد من المعلومات الهامة التي تهدف إلى تعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب. والتشجيع على القراءة والاستنباط في ميادين العلم والمعرفة.

وأشار «عبدالتواب»، إلى أن مثل هذه المسابقات وسيلة مهمة من الوسائل التربوية ولون من ألوان تنمية القدرات وبناء الثقة بالنفس وخلق الروح التنافسية بين الطلاب، حيث يتم طرح فزورة يوميًا على أن يقوم الطالب بالإجابة عنها يوميًا وإرسال الإجابة على رابط إلكتروني، ويتم عمل سحب أسبوعيًا.

وكانت نتيجة السحب التي قام بها الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام قد أسفرت عن فوز الطالب سيف أحمد أبوالخير عبدالباقى مدرسة الشهيد محمود طه الإبتدائية بليفيا إدارة بني سويف التعليمية، والطالبة بسمله أيمن أحمد إبراهيم مدرسة إبراهيم مبروك الإعدادية بنات إدارة ببا التعليمية، والطالبة مى نجم الدين رجب عبده مدرسة التوفيق الخاصة،إدارة بنى سويف التعليمية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لفريق إدارة الموهوبين برئاسة إيناس الكردي، مدير الإدارة، وناصر سيد، مسئول التعلم الذكي، وشعبان فضل، مسئول الموهوبين.

وفي سياق اخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم فوز الطالب: يوسف محمود محمود بالصف الأول الثانوي، بمدرسة المستقبل الرسمية للغات، والطالبة شمس أحمد سيد سليمان_ بمدرسة الأوائل الخاصة في مسابقة جائزة الدولة المبدع الصغير2023 التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة سنوياً وتشمل مجالات أخرى في جوانب ثقافية و فنية وأدبية،وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية

وأوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم أن الطالب "يوسف" شارك في المسابقة بمشروع نظام المرور الأخضر، ضمن فئة الابتكارات العلمية ، والتي تستهدف توفير الكهرباء المستخدمة من أعمدة الإنارة في الطرق وتقليل الحوادث المرورية الناتجة عن عدم ترك مسافة كافية آمنة بين السيارات.

فيما شاركت الطالبة "شمس" في مجال التأليف المسرحي ، منوها أن الطالبين من الطلاب المبدعين والمتميزين الذي ترعاه إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمديرية