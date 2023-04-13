محمود عبد الشكور: بناء "تحت الوصاية" مثل وتر مشدود منذ الحلقة الأولى

أشاد الناقد الفني محمود عبد الشكور بمسلسل “تحت الوصاية”، وقال في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحلقة السادسة من "تحت الوصاية" نموذجية في كل شيء كتابة وإخراجا ومونتاجا وموسيقى وأداء .. ألخ.

وأوضح “عبد الشكور”: الحقيقة أن بناء الحلقات حتى الآن مثل وتر مشدود بعد الدخول مباشرة منذ الحلقة الأولى إلى ذروة الصراع بهروب حنان مع طفليها وسرقة مركب زوجها ووصول المركب إلى دمياط ثم تكثيف واختزال أصل المشكلة إلى فلاشات ما قبل العناوين في كل حلقة على أن يتم تقديم الشخصيات عبر الصراع وهي الطريقة الأفضل في كتابة الدراما ولكنها الأصعب وتتطلب حرفة عالية.

وأردف “عبد الشكور”: لو رسمنا خطا بيانيا للصراع لوجدنا خط صالح وحنان هو الأساس وكل الخطوط والتفاصيل تتفرع منه ثم تعود لتصب فيه وتزيده قوة. وهذا سبب ذلك التوتر المشدود طوال الحلقات الماضية.

وتابع، أعتقد أن جزءا أساسيا في هذا البناء المحكم يرجع إلى براعة شيرين وخالد دياب وعملهما على 15 حلقة فقط.. تخيلوا لو كان أمامهما 30 حلقة لكانت البداية من مولد حنان وطفولتها وقصة حبها وزواجها وإنجاب كل طفل ألخ. ثم يبدأ الصراع المحوري وسرقة المركب في الحلقة 15.

بالمناسبة .. من أفضل تفاصيل منى زكي مشيتها التي تليق بها وياضطراب حياتها وبعمرها وبشخصيتها الجادة والحازمة. والقوية . أنها تندفع وتنحدر انحدارا وكأنها تعافر وتصارع الطريق نفسه مثلما تصارع ظروفها البائسة .

والصعوبة أن يتم ذلك تلقائيا وبحركة طبيعية مع انه مصنوع بالتأكيد وتم التدريب عليه.

كثير من الممثلين والممثلات لا يأخذون بالهم من أن مشية الشخصية عنصر هام من تفاصيلها وهي جزء أساسي من استخدام جسد الممثل .

تحكي نيللي كريم أنها بذلت جهدا كبيرا في التخلص من مشية راقصة الباليه مفرودة الظهر لكي تمشي كست بيت مهمومة وبدينة نسبيا في مسلسل "بنت اسمها ذات".

ويحكي محمود حميدة أن أول لقطة له في، فيلم "فارس المدينة" كانت النزول من سلم، لقطة بسيطة جدا، ولكنه سأل خان قبل التصوير: "أي نوع من النزول على السلم ستقوم به الشخصية؟ يقصد هل المطلوب النزول بثقة أو بعدم مبالاة أم بتوتر أم بيأس؟ .. فأعجب به خان ملك التفاصيل، ومنذ تلك اللحظة تأكد لديه أنه أمام ممثل مختلف.

أتمنى أن يستمر مسلسل "تحت الوصاية" على نفس هذا المستوى الرفيع بقيادة المخرج محمد شاكر خضير مايسترو العمل كله. كل التحية والتقدير له ولفريقه كله حتى الآن.